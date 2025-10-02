Два уличных парня ищут дом

Мама этих красавцев – уличная кошка. Котята летом жили на улице, их кормили неравнодушные люди. Пока было тепло, малыши резвились на солнышке, но наступили холода, и выживать стало сложно.

Сейчас котят забрали домой на передержку. Но оставить себе животных люди не смогут (дома уже три кошки).

Давайте подарим этим симпатягам дом и любовь.

О хвостах: красивые, воспитанные, открыты к общения. Оба мальчики.

Все вопросы об укотовлении по тел. 8-953-961-18-53 (Анастасия).

