Зверьё моё

Шесть кошечек из Луганска ищут в Туле теплый дом

Шесть кошечек из Луганска ищут в Туле теплый дом

Знакомьтесь: Плюшка, Дюся, Гера, Груша, Ляля и Лиля. 

Малышки родились около 5 месяцев назад в Луганске на территории одного из детских лагерей. Живут на улице в дровах. От этого немного настороженно относятся к людям. Но на контакт идут.

Сейчас юных кошечек подкармливают по мере возможности неравнодушные местные жители. Но впереди морозы. Волонтеры переживают: под открытым небом зимой малышки рискуют замерзнуть.

Для владельцев частных домов эти начинающие крысоловки стали бы отличными помощниками. 

Обстановка в городе такова, что найти им любящих хозяев из числа местных жителей не просто. Поэтому волонтеры, уроженцы Тулы, связались с редакцией Myslo с просьбой помочь найти кошечкам добрые и заботливые руки. 

Они надеются, что туляки не останутся равнодушны к беззащитным пушистикам.

Доставить котят в Тулу можно на машинах, которые привозят гуманитарные грузы. Об этом уже есть договоренность с несколькими водителями. Осталось только найти каждой заботливого человека.

Если вы не безразличны к судьбе этих милых кошечек и можете их приютить, то пишите в комментариях или звоните в редакцию Myslo по телефон 57-07-07.

