Пушистые малыши ищут свой тёплый дом

Этим малышам очень нужны хозяева и дом.

Мальчик и девочка 2,5 месяца. Абсолютно здоровы, от всех паразитов обработаны. Вырастут среднего размера.

Девочка.



Пушистые симпатяги, метисы, контактные, умненькие и сообразительные. Дома ходят на пеленку, уже гавкают, учатся обозначать свою территорию.

Мальчик.



Мама малышей - метис лайки, размером немного выше среднего, охраняет серьезное предприятие, имеет отличную репутацию сторожа.

Девочку стерилизуют по достижению возраста за свой счёт. Возможна доставка недалеко по области.

Телефон: 8 (961) 265-21-69, 8 (962) 273-38-28.