Пушистые малыши ищут свой тёплый дом
Этим малышам очень нужны хозяева и дом.
Мальчик и девочка 2,5 месяца. Абсолютно здоровы, от всех паразитов обработаны. Вырастут среднего размера.
Девочка.
Пушистые симпатяги, метисы, контактные, умненькие и сообразительные. Дома ходят на пеленку, уже гавкают, учатся обозначать свою территорию.
Мальчик.
Мама малышей - метис лайки, размером немного выше среднего, охраняет серьезное предприятие, имеет отличную репутацию сторожа.
Девочку стерилизуют по достижению возраста за свой счёт. Возможна доставка недалеко по области.
Телефон: 8 (961) 265-21-69, 8 (962) 273-38-28.