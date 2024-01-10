Алиса особенная, поэтому до сих пор никому не нужна

Алиса живет на передержке и видит, как другие счастливо уезжают в новые дома. Все потенциальные хозяева проходят мимо, но она не теряет надежды!

Всё дело, наверное, в ее особенности после операции на глазу. Это напоминание о ее прошлой тяжелой уличной жизни: волонтеры нашли Алису, когда она была похожа на скелетик.

Алиса может быть счастлива в семье без других кошек. Она молодая, безумно ласковая и отлично ладит с собаками.

Обработана от паразитов, привита и стерилизована. Давайте поможет Алисе найти семью!

Все вопросы по тел. 8-915-788-15-94.

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