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Алиса особенная, поэтому до сих пор никому не нужна

Алиса особенная, поэтому до сих пор никому не нужна

Алиса живет на передержке и видит, как другие счастливо уезжают в новые дома. Все потенциальные хозяева проходят мимо, но она не теряет надежды!

Всё дело, наверное, в ее особенности после операции на глазу. Это напоминание о ее прошлой тяжелой уличной жизни: волонтеры нашли Алису, когда она была похожа на скелетик.

Алиса может быть счастлива в семье без других кошек. Она молодая, безумно ласковая и отлично ладит с собаками. 

Обработана от паразитов, привита и стерилизована. Давайте поможет Алисе найти семью! 

Все вопросы по тел. 8-915-788-15-94.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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сегодня, в 16:41 +4
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