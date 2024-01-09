Милые пушистики скучают без своих пап и мам

Эти пушистые комки родились у дворовой собаки и сразу стали никому не нужны. Папа щенков – самоед, домашний, но ходит на самовыгуле.

Щенки невероятно пушистые, видимо, в породистого отца. Но их почему-то никто не замечает.

Игривые и бесконечно милые, но пока по ним не было ни одного звонка. Детки каждый ждут чуда и мечтают найти дом и любящих хозяев. Присмотритесь к этим медвежатам!

Щенкам три месяца. Есть мальчики и девочки. Здоровы, обработаны от паразитов, привиты.

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