Юлий – не кот. Это волк в овечьей шкуре

Юлий умеет прикидывается культурным и начитанным, как политзаключенный. Своим подобострастным видом смиренного каторжника располагает к отдаче всех кровно заработанных и золотых, а кротким взглядом топит вековые льды и сердца одиноких женщин. Подхалим, каких поискать!





Но если ваши шаловливые ручки тронут не ту ангельскую игривую кудряшку на его голове или, не дай бог, заденут нимб, тут же сработает тумблер, и белый пушистый пресвятой угодник Юлий превратится в овощерезку марки «Цезарь-23», которая со скоростью света шинкует все на своем пути, в том числе ваши пальцы.





Юлик не чушпан какой-то, он хитер и резок. Он не позволит непочтительного отношения к своей персоне. Это не лучшая реклама для засранца, смысла . Но смысла приукрашивать нет.

На самом деле, Юлик – здоровяк-теленок, а не маньяк вовсе. Просто зверь с этикеткой: «хрупкое, кантовать осторожно, интим не предлагать».



Юлий самодостаточный, гордый и независимый, но легко продаёт душу за еду. Дает себя гладить, любит вести светские беседы. Сородичей не обижает.





Помыт, побрит, духами пахнет, обезъяичен, но не сломлен. Узелок собрал, документы проверил, сел ждать вашего звонка по тел. 8-906-627-85-00.

Позвоните, пожалуйста, Юлию.

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