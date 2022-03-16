Заберите кота из приюта

В добрые руки пристраивается котик с шикарной шерстью. Отмыть, откормить и питомец станет невероятно красивым.

Кастрирован, здоров, привит и приучен к лотку. Сейчас находится в приюте «Любимец». Возможна доставка.

Все вопросы по тел. 8-910-684-18-84 (Яна).

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