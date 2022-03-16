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Заберите кота из приюта

Заберите кота из приюта

В добрые руки пристраивается котик с шикарной шерстью. Отмыть, откормить и питомец станет невероятно красивым.

Кастрирован, здоров, привит и приучен к лотку. Сейчас находится в приюте «Любимец». Возможна доставка.

Все вопросы по тел. 8-910-684-18-84 (Яна).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, «ВКонтакте» или WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 07:00 +5
 
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