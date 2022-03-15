В Скуратово пропала чихуахуа

7 марта в поселке Скуратово в районе ул. Льва Толстого пропала собака породы чихуахуа. Окрас палевый, кличка Ева.

Нашедшему гарантировано денежное вознаграждение 10 000 рублей.

Телефон для связи: 8-905-622-31-73 (Ольга).

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