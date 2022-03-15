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Зверьё моё
В Скуратово пропала чихуахуа

В Скуратово пропала чихуахуа

7 марта в поселке Скуратово в районе ул. Льва Толстого пропала собака породы чихуахуа. Окрас палевый, кличка Ева. 

Нашедшему гарантировано денежное вознаграждение 10 000 рублей. 

Телефон для связи: 8-905-622-31-73 (Ольга).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, «ВКонтакте» или WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:25 +1
 
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