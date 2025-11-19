  1. Моя Слобода
Слепой бабушке подкинули щенка. Хвостатому нужен дом!

Слепой бабушке подкинули щенка. Хвостатому нужен дом!

Эту маленькую девчонку подкинули очень пожилой и слепой бабушке. Ухаживать за животным женщина не может в силу физических возможностей. Однажды она уже случайно придавила щенка дверью.

Плюс ко всему, рядом с домом бабушки дорога. Собака в опасности и срочно ищет дом!

Находится в Богородицке. Все вопросы по тел. 8-902-697-18-51 (Екатерина).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Автор
сегодня, в 12:34 +1

