Слепой бабушке подкинули щенка. Хвостатому нужен дом!

Эту маленькую девчонку подкинули очень пожилой и слепой бабушке. Ухаживать за животным женщина не может в силу физических возможностей. Однажды она уже случайно придавила щенка дверью.

Плюс ко всему, рядом с домом бабушки дорога. Собака в опасности и срочно ищет дом!

Находится в Богородицке. Все вопросы по тел. 8-902-697-18-51 (Екатерина).

