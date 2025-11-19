Миниатюрный Макс ищет дом

Максу около двух с половиной лет. Он привит, кастрирован и абсолютно свободен. В связи с последним обстоятельством ищет любящего человека.

Весит всего 8 кг, поэтому отлично уживется в квартире. Любит людей, равнодушен к кошкам, но недолюбливает собак.

Пристраивается в семью без маленьких детей.

Все вопросы по тел. 8-902-698-33-61.

