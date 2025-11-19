  1. Моя Слобода
  Зверьё моё
Зверьё моё

Миниатюрный Макс ищет дом

Максу около двух с половиной лет. Он привит, кастрирован и абсолютно свободен. В связи с последним обстоятельством ищет любящего человека.

Весит всего 8 кг, поэтому отлично уживется в квартире. Любит людей, равнодушен к кошкам, но недолюбливает собак.

Пристраивается в семью без маленьких детей.

Все вопросы по тел. 8-902-698-33-61.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

сегодня, в 17:00

