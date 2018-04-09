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Два котика-подростка ищут дом

Два котика-подростка ищут дом

Два братика ищут добрые руки и тёплый дом. 

Котам всего около 6 месяцев, они приучены к лотку, ласковые и контактные. 

Возьмите себе красавца! 



По всем вопросам звоните: 8 (920) 276-02-42 или пишите

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 15:34 +8
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Найден домашний пёс-подросток
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