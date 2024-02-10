Станьте волшебниками для Пуси

Пуся верит, что когда-нибудь кто-то добрый и внимательный станет для нее волшебником и подарит уютный дом.

Этой девочке катастрофически не хватает внимания, ласки и любви. Она необыкновенная красотка. Обаятельная, нежная, но немного пугливая. Глазки-бусинки, солнечный рыжий окрас, длинные лапки... и бесконечная преданность своему человеку.

Пуся обработана от паразитов, ей сделана первая прививка, есть ветеринарный паспорт.

Сейчас рыжей красотке пять месяцев. Когда подрастет, будет ростом по колено и весом около 15-18 кг.

Пуся сейчас живет в Туле. Возможна доставка в другие города.

Все вопросы по тел. 8-950-912-48-15 (Ирина).

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