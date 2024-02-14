Ласковая Маркиза ищет дом и надежного хозяина

Добрые руки и любящее сердце ищет милая кошечка. Маркизе 1 год, и недавно она оказалась в непростой ситуации: ее хозяин был срочно призван в армию. Теперь кошечка нуждается в новом доме и заботливом хозяине. Сейчас она находится на передержке.

Кошка уже стерилизована, и это явный плюс для тех, кто ищет некапризного питомца. Маркиза не только умна и приучена к лотку, но и обладает игривым и дружелюбным нравом. Обожает играть и общаться. Станет прекрасным компаньоном и принесет много радости в дом.

Маркизе нужен ответственный и любящий хозяин, который сможет принять ее в свою семью и окружить любовью.

Если вы готовы открыть сердце и впустить ее в свой дом, пожалуйста, звоните по номеру: +7-915-686-93-59 (Валентина).

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