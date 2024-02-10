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Кэсси – оазис доброты и тепла

Кэсси – оазис доброты и тепла

Природа наделила эту кошечку внешностью, достойной полотен художников. 

Ее белоснежный мех словно соткан из хлопьев выпавшего снега, а глаза наполнены глубоким сине-голубым цветом, напоминающим о безграничных просторах морозного неба.

Миниатюрное телосложение Кэсси придает ей особое изящество, делая движения легкими и воздушными, как облачко.

Но Кэсси не только красива, ее душа – это оазис доброты и тепла. Она словно создана для того, чтобы дарить радость и получать ее в ответ. Кэсси обожает компанию, будь то человек или другие питомцы. Она удивительно общительна и найдет общий язык с каждым членом вашей семьи, будь то игривый котенок или дружелюбная собачка. 

Кэсси не требует много – лишь немного вашего внимания и заботы, чтобы ее ласковое сердце расцветало и наполняло ваш дом светом и теплом.

Кэсси три года. Она здорова, стерилизована и отлично воспитана. Приучена к лотку.

Все вопросы можно задать волонтеру ВКонтакте или в WhatsApp по номеру 8-953-971-13-28 (Юлия).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
10 февраля, в 07:00 +6
 
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