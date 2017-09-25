Рыжику и Жульке очень нужен дом

Рыжик и Жулька, молодые стерилизованные собаки. Живут на стройке, но стройка заканчивается и судьба их будет незавидна...

Охраняют свою территорию! Среднего размера.

Возьмите их в частный дом.

Телефон: 8 (910) 559-19-74.