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Зверьё моё
Рыжику и Жульке очень нужен дом

Рыжику и Жульке очень нужен дом

Рыжик и Жулька, молодые стерилизованные собаки. Живут на стройке, но стройка заканчивается и судьба их будет незавидна...

Охраняют свою территорию! Среднего размера. 

Возьмите их в частный дом.

Телефон: 8 (910) 559-19-74.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +3
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