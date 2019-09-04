7 собак и 7 котиков ищут дом

Смайл, 2 года.

Далматинец. Активный, любит гулять и общаться с человеком. Отличный охранник, мужественный, но не агрессивный. Здоров, привит, обработан от паразитов. Пристраивается в частный дом, людям, понимающим породу. Тел. 8-953-971-13-28.

Бася, 11 месяцев.

Обещает охранять, ждать с работы и не пускать ночью к холодильнику. Выглядит, как олененок, но на самом деле она бдительная охранница. Ростом ниже колена. Привита, стерилизована, в еде неприхотлива. Тел. 8-953-437-05-35.

Кнопа, 1 год.

Грациозная длинноногая стройняшка была подобрана на улице крохотным полуживым щенком. Сейчас ростом по колено. Здорова, стерилизована, приучена к выгулу, в еде неприхотлива. Жизнерадостная, ласковая. Любит смотреть в окно и ездить на машине. Тел. 8-953-437-05-35.

Дедуля, 10 месяцев.

Громкий звоночек, перпетуум мобиле, активный, требующий постоянного внимания и игр, прирождённый актёр. Среднего размера. Здоров, привит. Пристраивается в дом или квартиру, желательно с детьми, учитывая характер. Тел. 8-953-971-13-28.

Мила, 4-5 месяцев.

Собака-компаньон, милая, застенчивая, ласковая, всегда идет рядом с человеком, гуляя на поводке. Хорошо ладит с другими собаками, здорова, привита, полна сил и энергии. Не подойдет для охраны, т.к. очень добродушная. Тел. 8-953-971-13-28.

Бусь, 5-6 лет.

Был подарен на день рождения мальчику, но после несколько раз оказывался на улице. Попал в приют грозным и обиженным, но сейчас его сердце оттаяло. Пес оказался смышленым, с огромным добрым сердцем. Ему нужен настоящий любящий хозяин. Тел. 8-953-437-05-35.

Качок, около года.

Метис стаффа или питбуля. Молодой, аккуратный, немного настороженный (что хорошо для охраны), покладистый, внимательный. Здоров, привит, обработан от паразитов, полон сил. В вольер с выгулом или в дом. Тел. 8-953-971-13-28.

Шпротик, 3 месяца.

Крохой его сбила машина, и люди оставили его умирать в луже. Но благодаря волонтерам он выжил, выздоровел и готов отправиться в дом, чтобы наполнить его уютом и нежным мурчанием. Обработан от паразитов, приучен к лотку. Тел. 8-910-160-73-16.

Адель, 5 лет.

Хозяева Адели уехали на ПМЖ в другую страну, а для своей «любимицы» в их новой жизни не нашлось места. Кошку хотели усыпить, но волонтеры спасли ее. Теперь Адель ищет семью, которая не предаст. Полностью адаптирована к проживанию в квартире. Тел. 8-910-160-73-16.

Фокс, 1 год.

Ласковый и игривый молодой котик. Был подобран на улице с большой раной на теле, но сейчас все зажило. В детстве и подрост­ковом возрасте жил на улице и успел настрадаться, так что теперь ему нужны только любовь и забота. Тел. 8-953-971-13-28.

Марс, около 4 лет.

Безумно обаятельный и привлекательный. У Марса сломана челюсть и нет глаза, но это не мешает ему наслаждаться жизнью. Обработан от паразитов, приучен к лотку, в еде неприхотлив. Смышлёный и трогательный. Тел. 8-953-971-13-28.

Черныш, 2 месяца.

Ждет своего человека у волонтеров. Невроятно красивый и фотогеничный парень. Обожает играть и веселиться, с ним вы точно не соскучитесь. Непривередлив в еде. Если хотите, чтобы в вашем доме стало уютнее, возьмите Черныша! Тел. 8-953-971-13-28.

Крош, 1,5 месяца.

Этот малыш находится на передержке у волонтеров и очень хочет обрести дом. Ласковый, игривый и смышленый. Пока только познает мир, поэтому ему особенно нужна забота любящего хозяина. Тел. 8-953-971-13-28.

Красотка, 3 месяца.

Эта трехцветная кошечка обязательно принесет в ваш дом радость. Ласковая и обаятельная. Тел. 8-953-971-13-28.