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Зверьё моё
Малыш ищет любящих хозяев

Малыш ищет любящих хозяев

Дождливым вечером подобрали этого пирожка и принесли домой. Но к сожалению, держать у нас в квартире нет никакой возможности. 

Пес очень умненький и ласковый. Дома ведёт себя спокойно, а на улице бегает, играет и делает все свои дела (!). На вид месяца 3, мальчик. Ночью спит, не скулит. Кушает всё.

Будет самым лучшим в мире сторожевым пёсей (уже проявляет первые навыки) или просто замечательным преданным другом! 

Если не трудно - репостните, пожалуйста, вдруг кто-то из ваших знакомых находится в поисках. Телефон для связи: 8(953)964-97-57.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 16:41 +7
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