Малыш ищет любящих хозяев

Дождливым вечером подобрали этого пирожка и принесли домой. Но к сожалению, держать у нас в квартире нет никакой возможности.



Пес очень умненький и ласковый. Дома ведёт себя спокойно, а на улице бегает, играет и делает все свои дела (!). На вид месяца 3, мальчик. Ночью спит, не скулит. Кушает всё.

Будет самым лучшим в мире сторожевым пёсей (уже проявляет первые навыки) или просто замечательным преданным другом!



Если не трудно - репостните, пожалуйста, вдруг кто-то из ваших знакомых находится в поисках. Телефон для связи: 8(953)964-97-57.