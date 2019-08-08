блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Ищет дом добрая собака, которая обожает детей

Ищет дом добрая собака, которая обожает детей

Малышке приходиться жить в подъезде одного из домов Болохово (Тульская область). Она слишком мала и ей сложно защититься от взрослых собак, которые могут ее загрызть.

Девочка очень покладистая и быстро подружится с новым хозяином. Собака юная, здоровая, игривая, хорошо ладит с детьми и др. животными, очень добрая и общительная.

Отдается строго взрослым (18+) и ответственным людям с дальнейшим  отслеживанием судьбы. Очень переживаем за собаку.

По всем вопросам обращайтесь к Ирине по тел. 8(920) 757-06-78.

P.S. Если Вы находитесь в Центральной части Тулы или где-то поблизости и у Вас нет транспорта, есть возможность привезти собаку в выходной день по договоренности. Если это принципиально, можно ее помыть.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 18:05 +7
Очень интеллигентная и умная собака ищет дом
Очень интеллигентная и умная собака ищет дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.