Ищет дом добрая собака, которая обожает детей

Малышке приходиться жить в подъезде одного из домов Болохово (Тульская область). Она слишком мала и ей сложно защититься от взрослых собак, которые могут ее загрызть.

Девочка очень покладистая и быстро подружится с новым хозяином. Собака юная, здоровая, игривая, хорошо ладит с детьми и др. животными, очень добрая и общительная.

Отдается строго взрослым (18+) и ответственным людям с дальнейшим отслеживанием судьбы. Очень переживаем за собаку.

По всем вопросам обращайтесь к Ирине по тел. 8(920) 757-06-78.

P.S. Если Вы находитесь в Центральной части Тулы или где-то поблизости и у Вас нет транспорта, есть возможность привезти собаку в выходной день по договоренности. Если это принципиально, можно ее помыть.