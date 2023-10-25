11 щенков выбросили в коробке на улицу. Нужна помощь!

В субботу, 21 октября около мусорного ящика одной из девятиэтажек в Туле выбросили коробку с 11 крошечными щенками. На вид малышам около двух недель, у них только начали открываться глазки.

Неравнодушные люди поставили коробку со щенками в подвал. Там собакам теплее, но через пару недель они начнут бегать, гавкать и играть. Жители дома будут таким недовольны. Тогда щенков придется выпустить на улицу, где они не выживут в такой холод.

Приюты не хотят брать этих четвероногих. По объявлению на «Авито» пока тоже никаких откликов. Малышам нужен дом!

Присмотритесь к щенкам, вдруг кому-нибудь из вас нужен верный друг! Или среди вас есть те, кто смогут взять малышей на передержку?

Если готовы помочь, по всем вопросам звоните по тел. 8-953-443-17-58.

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