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11 щенков выбросили в коробке на улицу. Нужна помощь!

11 щенков выбросили в коробке на улицу. Нужна помощь!

В субботу, 21 октября около мусорного ящика одной из девятиэтажек в Туле выбросили коробку с 11 крошечными щенками. На вид малышам около двух недель, у них только начали открываться глазки.

Неравнодушные люди поставили коробку со щенками в подвал. Там собакам теплее, но через пару недель они начнут бегать, гавкать и играть. Жители дома будут таким недовольны. Тогда щенков придется выпустить на улицу, где они не выживут в такой холод. 

Приюты не хотят брать этих четвероногих. По объявлению на «Авито» пока тоже никаких откликов. Малышам нужен дом! 

Присмотритесь к щенкам, вдруг кому-нибудь из вас нужен верный друг! Или среди вас есть те, кто смогут взять малышей на передержку?

Если готовы помочь, по всем вопросам звоните по тел.  8-953-443-17-58. 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
25 октября, в 15:38 +3
ВНИМАНИЕ!!! Пропала собачка!
ВНИМАНИЕ!!! Пропала собачка!
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