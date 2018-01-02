Помогите найти собаку!

31 декабря от звука петарды убежал французский бульдог. Это произошло в Пролетарском районе на улице Шухова.

Пес отзывается на кличку Марс, ему 2, 5 года. На правом глазу небольшое бельмо. У собаки аллергия и больной кишечник — она питается специальными кормами. Одет Марс был в комбинезон темно-зелёного цвета. Огромная просьба! Если вы что-то знаете о нахождении собаки, сообщите по тел.: 8-961-264-19-66, 8-960-601-90-91. Вознаграждение, за возвращение Друга, гарантируем. Помогите, люди!!!

Александр Лепехин.