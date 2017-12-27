блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Кот замерзает на улице, ему нужен дом

Кот замерзает на улице, ему нужен дом

Этот кот живёт на рынке. На вид он молодой. Его кормят сотрудники рынка, он упитанный, но наступили холода, а кот никуда не уходит, и очень мёрзнет. В таких условиях он не переживёт эту зиму...

Мальчик ласковый, игривый с плюшевой шёрсткой, как мягкая игрушка, но очень пугливый, всего боится. Нужны очень любящие и трепетные к животным люди, которые проявят терпение, т.к. коту нужно будет время, чтобы привыкнуть.

Помогите коту не пропасть на улице!

Телефон: 8 (953) 439-54-45.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 13:21 +4
Кошки «осиротели» и им грозит усыпление
Кошки «осиротели» и им грозит усыпление
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.