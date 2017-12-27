Кот замерзает на улице, ему нужен дом

Этот кот живёт на рынке. На вид он молодой. Его кормят сотрудники рынка, он упитанный, но наступили холода, а кот никуда не уходит, и очень мёрзнет. В таких условиях он не переживёт эту зиму...

Мальчик ласковый, игривый с плюшевой шёрсткой, как мягкая игрушка, но очень пугливый, всего боится. Нужны очень любящие и трепетные к животным люди, которые проявят терпение, т.к. коту нужно будет время, чтобы привыкнуть.

Помогите коту не пропасть на улице!

Телефон: 8 (953) 439-54-45.