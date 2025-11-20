Шикарный Степан может стать вашим

Вот такой очаровательный парень ищет дом. Степе 11 месяцев, он здоров, привит, кастрирован.

Доброжелательный и обходительный с человеком, дружелюбный с кошками и собаками. Степа очень чистоплотен, не ходит мимо лотка.

Ждет новых хозяев. Причем дом нужен ему срочно, потому что передержка, на которой он временно жил, закрывается.

Хотите усыновить этого красавчика? Звоните по тел. +7-920-275-13-27 (Фрида).

