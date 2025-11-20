  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. Шикарный Степан может стать вашим - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё

Шикарный Степан может стать вашим

Шикарный Степан может стать вашим

Вот такой очаровательный парень ищет дом. Степе 11 месяцев, он здоров, привит, кастрирован. 

Доброжелательный и обходительный с человеком, дружелюбный с кошками и собаками. Степа очень чистоплотен, не ходит мимо лотка. 

Ждет новых хозяев. Причем дом нужен ему срочно, потому что передержка, на которой он временно жил, закрывается.

Хотите усыновить этого красавчика? Звоните по тел. +7-920-275-13-27 (Фрида).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор
сегодня, в 07:00 +3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Миниатюрный Макс ищет дом
Миниатюрный Макс ищет дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.