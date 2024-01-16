Булочку хотят отправить обратно на улицу

Булочка – уличная кошка и живет в СНТ. На время сильных морозов кошку приютили неравнодушные люди, и она сразу с удовольствием одомашнилась. Почувствовала себя любимицей, начала ходить в лоток и бесконечно мурчать по вечерам.

Больше держать дома ее не смогут. Морозы идут на убыль, и кошку хотят выпустить обратно в СНТ. Может, найдется кто-то, кто подарит ей комфортную домашнюю жизнь?

В ответ Булочка обещает быть ласковой толстенькой мурчалкой. Присмотритесь, это лучшее украшение вашего дивана и бальзам для души.

Булочка стерилизована, воспитана и отлично ладит с другими кошками.

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