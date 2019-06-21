Соне и Ксюше срочно нужен дом

Кошечкам Соне и Ксюше по 3 месяца.

Они жили с мамой-кошкой Машкой возле одного подъезда в Заречье. Стали практически ручными, от людей не убегали. Добрые люди отправили Машку на стерилизацию.

И как только кошку-мать увезли в ветклинику, какие-то нелюди раскидали её котят по соседним дворам (как-будто подслушали, что кошки не будет 10 дней). Через четыре дня вернулась к родному подъезду Соня. Мяукала без перерыва, перебирала лапами по асфальту, искала маму. Люди сжалились и отвезли Соню в клинику на передержку до возвращения мамы-кошки.

Ещё через два дня нашлась Ксюша, в совершенно другом дворе.

Она всё еще боится близко подходить к людям, далеко от машин не отходит, спит исключительно под капотом снизу.

Соня обработана от паразитов, находится на передержке в клинике. Там её приручили и успокоили. Ксюша — сейчас пока ещё обитает под машиной в одном зареченском дворе.





22 июня стерильную Машку вернут к тому подъезду, где она жила уже много лет. А вот котят нам туда возвращать страшно. Скорее всего они были лишними среди цветов в палисаднике того дома - топтали цветы. У них был ещё чёрно-белый брат, его так и не нашли.

Пожалуйста помогите

милым котятам найти дом!

Они всё ещё доверяют людям.

Телефон: 8 (915) 680-45-90.