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Потерялся домашний кот

Потерялся домашний кот

Помогите найти кота!

Потерялся в районе ул. Галкина, 25.

Кот персикового цвета. Кастрированный. Постриженный, но уже оброс.

Хвост, как у льва.

Зовут Персик.

Помогите найти домашнего любимца!

Звоните: 8 (953) 427-28-37.

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Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 20:44 +3
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