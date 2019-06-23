Потерялся домашний кот
Помогите найти кота!
Потерялся в районе ул. Галкина, 25.
Кот персикового цвета. Кастрированный. Постриженный, но уже оброс.
Хвост, как у льва.
Зовут Персик.
Помогите найти домашнего любимца!
Звоните: 8 (953) 427-28-37.
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