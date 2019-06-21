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Возьмите к себе Жульку

Возьмите к себе Жульку

Жулька-жужулька ищет самого лучшего на свете хозяина!

Добрая, ласковая, игривая щенулька 3 месяцев. Глядя на старших, пытается грозно гавкать и охранять территорию. 

Отдаётся строго по договору с ненавязчивым отслеживанием дальнейшей судьбы.

Телефон: 8 (910) 940-24-19.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +7
Крошки-щенки из приюта ищут добрые руки
Крошки-щенки из приюта ищут добрые руки
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