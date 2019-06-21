Возьмите к себе Жульку

Отдаётся строго по договору с ненавязчивым отслеживанием дальнейшей судьбы.

Добрая, ласковая, игривая щенулька 3 месяцев. Глядя на старших, пытается грозно гавкать и охранять территорию.

Жулька-жужулька ищет самого лучшего на свете хозяина!