Котик ищет новый дом

Вот такой красавчик прибился к одному из домов Тулы. Его временно приютили неравнодушные люди, но оставить у себя не могут: домашние питомцы, которые уже есть в семье, котика не принимают.

Ласковый, ходит только в лоток. Коту примерно 5-6 лет, обработан от паразитов. Не кастрирован, но если найдутся ручки, его обязательно кастрируют.

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