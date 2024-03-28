Котик ищет новый дом

Вот такой красавчик прибился к одному из домов Тулы. Его временно приютили неравнодушные люди, но оставить у себя не могут: домашние питомцы, которые уже есть в семье, котика не принимают.
Ласковый, ходит только в лоток. Коту примерно 5-6 лет, обработан от паразитов. Не кастрирован, но если найдутся ручки, его обязательно кастрируют.
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