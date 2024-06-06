6 июня: в Бельгии прошел нестандартный конкурс красоты и "космический" вкус

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Не забываем про зонтик. Сегодня в Туле небольшой дождь и до +24 градусов.

В Бельгии состоялся уникальный конкурс красоты, где во главу угла ставилась не внешность, а внутренняя гармония. В конкурсе приняли участие 60 женщин в возрасте от 23 до 64 лет, которых оценивало жюри по таким критериям, как отношение к жизни, уверенность в себе и стремление к саморазвитию.

Победительницей стала 38-летняя Лори Дрезе, которая, по мнению жюри, продемонстрировала истинную красоту, не зависящую от возраста и внешних данных.

Основательница конкурса подчеркнула, что истинная красота кроется в принятии себя и внутреннем мире человека. Конкурс стал наглядным доказательством того, что красота - это не только внешняя оболочка, но и внутренняя сила и гармония.

Сегодня слушаем Coldplay - Viva La Vida.

Французская компания Pegasus решила покорить мир алкогольным напитком с "неземным" вкусом. Они выпустили Shooting Star Vodka - водку, настоянную на метеорите.

Для придания "уникального минерального вкуса" напиток в течение года выдерживают в специальных терракотовых бочках. Внутри бочек, подвешенными посередине, находятся кусочки метеоритов. Компания утверждает, что за это время небесные тела частично растворяются в водке.

В настоящее время выпущено 4806 бутылок Shooting Star Vodka, цена которых составляет от 180 до 200 долларов. Первые партии "космической" водки будут продаваться в США. О появлении Shooting Star Vodka в других странах пока ничего не известно.

Подводный мир представляет собой удивительную вселенную, полную завораживающей красоты и уникальных форм жизни. Обитатели океана поражают своим разнообразием и необычностью. Предлагаем вам насладиться небольшой подборкой фотографий флоры и фауны мировых океанов.

Удивительного настроения!