20 августа: инженер превратил велосипеды в солнечный электрокар и арбуз с сердцем

Доброе утро! Вы уже проснулись? А мы уже собрали для вас самые хорошие новости. Поехали!

Еще больше сырости. Сегодня в Туле дождь, температура воздуха поднимется до +27 градусов.

Инженер Дрю с канала Drew Builds Stuff превратил пару обычных велосипедов в инновационный солнечный электрокар. Его изобретение оснащено двумя электромоторами, которые обеспечивают скорость до 45 км/ч. Питание для этих моторов поступает от девяти солнечных панелей общей мощностью 1575 Вт.

Во время испытаний Дрю смог проехать на своем электрокаре 250 километров, пока не зашло солнце и батареи не разрядились. Однако инженер уверен, что при правильном планировании поездок, его изобретение способно проезжать до 400 километров на одной солнечной зарядке. Это делает его электрокар на солнечных батареях одним из самых дальнобойных в своем классе.

Сегодня встаем под Society - Protocol.

Один пользователь соцсетей испытал двойное наслаждение, когда разрезал арбуз и обнаружил на одном из кусков удивительное и довольно симпатичное сердечко. Едока порадовал "любвеобильный" арбуз, а комментаторы в интернете не поскупились на восхищенные отзывы, восхваляя эти маленькие чудеса, которые порой дарит нам природа.

Некоторые комментаторы ужаснулись: неужели гурман после всего этого решился на жестокость и выел у несчастного арбуза сердце? Автор фото признался, что именно так и сделал, и что это было очень вкусно.

Природа иногда преподносит нам такие маленькие сюрпризы, которые заставляют улыбнуться и напоминают, что даже в самых обыденных вещах можно найти что-то необычное и очаровательное.

Меха — это поджанр в аниме, манге и научной фантастике, основным атрибутом которого являются огромные боевые человекоподобные машины, шагоходы.

Японский художник Мицуру Никайдо поднял концепцию меха на новый уровень, создавая уникальные существа-меха из LEGO. Его работы объединяют элементы механики и искусства, демонстрируя удивительное сочетание креативности и инженерного мастерства.

Технологичного настроения!