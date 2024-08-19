19 августа: коллекционер игровых консолей покоряет книгу рекордов и духи с ароматом майонеза

Доброе утро! Бодро вступаем в новый рабочий день и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Разглядываем облачка. Сегодня в Туле днем ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется до +29 градусов.

Геймер из Саудовской Аравии, Аль-Насер, стал настоящим героем игрового мира, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Его уникальное достижение заключается в том, что он подключил одновременно 444 игровых консоли к одному телевизору, используя множество переходников и адаптеров.

Коллекция Аль-Насера впечатляет - в ней представлены сотни консолей, начиная от первой в мире игровой приставки Magnavox Odyssey, выпущенной в 1979 году, и заканчивая новейшей моделью PlayStation 5 Slim 2023 года. Несмотря на это разнообразие, сам Аль-Насер считает, что лучшей приставкой всех времен является Sega Genesis.

Начинаем неделю вместе с Teddy Swims - The Door.

Футболист американской команды Tennessee Titans Уилл Левис выпустил именной парфюм вместе с производителем соусов Hellmann's. Аромат получил название Will Levis No. 8, а вобрал в себя ноты терпкого лимона, кофе, мускуса, ванили и "майонезного аккорда".

Левис упорно работал с Hellmann's и парфюмерами, чтобы духи максимально отражали его личность и поведение на футбольном поле. По словам спортсмена, аромат получился "сливочным, мягким, с нотками лимона" и даже лучше, чем он рассчитывал.

Продажи новинки стартовали 13 августа по цене 8 долларов за флакон, и вся партия была распродана в кратчайшие сроки. Этому предшествовал вирусный ролик, в котором Левис добавляет майонез в свой кофе, что вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

Vogue представил новый проект под названием Dogue, который посвящен многолетней истории собак в моде. В рамках этого проекта издание разместило онлайн-обложки с питомцами 12 знаменитостей.

Красивого настроения!