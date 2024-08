21 августа: орхидея с рекордным количеством цветов и сумочка-клатч «канарейка»

Доброе утро! Врываемся в новый рабочий день бодро и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Все в облаках. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха составит до +24 градусов.

Житель Ватерлоо (Онтарио, Канада) Кевин Инглиш вырастил орхидею, которая стала новым рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. На его растении красуется 159 цветков, что на 28 больше, чем его предыдущий личный рекорд.

Бледно-розовая орхидея Инглиша поражает своей красотой и эффектностью, восхищая всех ценителей прекрасного. Чтобы официально зафиксировать рекорд, Кевин тщательно пересчитал каждый цветок, маркируя каждую веточку, чтобы не допустить ошибки. За процессом внимательно следили беспристрастные приглашенные зрители, в том числе член Совета директоров садоводческого общества Ватерлоо. Когда стало ясно, что рекорд состоялся, они разразились радостными возгласами и аплодисментами.

Сегодня встаем вместе Portugal. The Man - Feel It Still.

Джонатан Андерсон, креативный директор JW Anderson и Loewe, поделился в своих социальных сетях фото, на котором демонстрирует новый клатч. Этот аксессуар напоминает яркую канарейку, а крыло служит замком, который можно поднять и попасть в миниатюрный отсек.

Несмотря на привлекательный внешний вид, этот аксессуар имеет некоторые недостатки. Его размеры довольно скромные (ширина 16 см и глубина 10 см), а отсутствие ремешка заставляет носить канарейку только в руках. Кроме того, цена такой красоты составляет целых 600 фунтов.

Джо Хоббс — художница из небольшого английского городка Хемел Хемпстед, расположенного в графстве Хартфордшир. Она создаёт реалистичные скульптуры животных из шерсти, которые вызывают восхищение.

С 2018 года Джо собрала впечатляющую коллекцию работ, среди которых можно найти не только привычных собак и лошадей, но и необычных осьминогов.

Милого настроения!