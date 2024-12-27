27 декабря: космическая новогодняя елка и как одна традиция стала символом праздника

Доброе утро! С наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством! Пусть эти волшебные дни принесут в ваш дом тепло, радость и счастье. Увидимся в следующем году!

Жара! Эти праздники ожидаются очень теплыми, со средней температурой около ±2 градусов.

На днях НАСА поделилось захватывающим изображением скопления молодых звезд NGC 2264 («Скопление Снежинки»), расположенного на расстоянии 2,5 тысячи световых лет от Земли. Это уникальное астрономическое образование, получившее прозвище «Рождественская елка», привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами.

На снимке синие и белые огни представляют собой молодые звезды, которые активно формируются в этом регионе. В то время как зеленая область, напоминающая еловые иголки, является газовой туманностью, где происходят процессы звездообразования.

Изображение не только радует глаз, но и служит напоминанием о величии и красоте Вселенной, вдохновляя астрономов и любителей космоса по всему миру. Скопление NGC 2264 продолжает изучаться, предоставляя ученым ценную информацию о процессе формирования звезд и динамике космических объектов.

Сегодня атмосферно слушаем песню про 5 мину из кинофильма «Карнавальная ночь».

В 2007 году Мисти Эшбрук и её муж Сэмюэл решили отправиться за покупкой рождественской ёлки. Пара вспоминает, что тот год был непростым, и праздничное настроение оставляло желать лучшего. В поисках идеального дерева супруги замёрзли и устали, но именно в этот момент их внимание привлекла маленькая, кривоватая ёлка, которая выглядела совершенно непривлекательно. Несмотря на её унылый вид, именно она стала выбором супругов.

С тех пор выбор самых уродливых ёлок стал для Мисти и Сэмюэла обязательной традицией. Каждый год они приобретают «страшненькие» деревца, наряжают их с любовью и рассылают фотографии друзьям и родственникам, подчеркивая, что даже самые некрасивые ёлки заслуживают внимания и заботы.

Неожиданно дядя и тётя Сэмюэла так вдохновились этой идеей, что тоже начали искать самые «зелёные уродины». В результате между двумя семьями развернулось ежегодное праздничное соревнование — кто сможет найти самое необычное и непривлекательное дерево. Эта традиция не только наполнила их праздники весельем и смехом, но и напомнила всем, что красота может принимать самые неожиданные формы.

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Праздничного настроения!