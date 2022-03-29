29 марта: соцсеть для пенсионеров (с рассадой и пирожками) и история игрушек Хаги Ваги и Киси Миси

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Наблюдаем за облаками. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха поднимется до +6 градусов.

Не так давно запустили отдельную социальную сеть для пенсионеров, и у нее есть несколько преимуществ перед популярными платформами. Площадку для общения под названием Senior Planet Community создала Американская ассоциация пенсионеров (AARP).

Соцсеть уже можно найти в интернете. Как сообщает издание Ars Technica, разработчики платформы преимущественно ориентировались на аудиторию старше 50 лет. В соцсети нет рекламы и платы за регистрацию, что можно отнести к значимым достоинствам площадки. Еще одной отличительной чертой проекта является разделение его аудитории на группы по интересам.

Так, на платформе можно найти комьюнити садоводов, кулинаров, любителей путешествий, фитнеса и технологий. Поэтому, присоединившись к площадке, пользователи смогут найти новых друзей и пообщаться с единомышленниками.

Пока что на Senior Planet Community можно найти стандартные инструменты для общения: паблики, обмен фотографиями, упоминания, уведомления и обычные сообщения. Создатели Senior Planet уже разработали и правила сообщества. Так, на площадке нужно быть вежливым, нельзя переходить на личности, оскорблять пользователей из-за этнических признаков и за их социальные и политические взгляды.

Сегодня слушаем NMIXX — AD MARE.

Стать мемом и завируситься в соцсетях может что угодно. Все мы прошли через волну поп-итов и симпл-димплов, а сейчас у пользователей появилась новая любимая игрушка — Хаги Ваги.

Несмотря на свой пугающий внешний вид и не менее страшную историю появления, он всё равно завоевал сердечки людей, которые тут же захотели себе такую же игрушку. Если вы не ещё не знаете, о ком идёт речь, то мы всё расскажем!

Хаги Ваги (или Хагги Вагги) — герой хоррор-игры Poppy Playtime. По сюжету на фабрике игрушек происходит авария, и миленький Хаги Ваги превращается в монстра, от которого должны спастись игроки.

Хаги Ваги выглядит как синяя плюшевая игрушка с мощными зубищами, огромными глазами, жёлтыми руками и ногами. Фразы «У нас пропал синий Хаги Ваги», «Хаги Ваги сгорел, почернел» и «Офигеть, нашему Хаги Ваги 1000 лет» превратились в местные мемы, которые вскоре перекочевали и в другие соцсети.

Несмотря на свой страшный вид, Хаги Ваги стал популярной игрушкой. И многие хотят обниматься с ним ночью.

Внимание, всем постам, скоро посевная! Мы надеемся, что вы уже посадили рассаду и прикупили семена всяких овощей-цветов, иначе чем же вы будете заниматься летом? Товарищи из нашей подборки были так воодушевлены садово-огородным времяпрепровождением, что решили сами вырастить урожай. Но что-то пошло не так, и результат их трудов оказался чуть меньше, чем хотелось бы. Ну и как они теперь объяснят эту милую маленькость? А?

Хорошего дня и растущего настроения!