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Утро в Туле
8 февраля: функциональный бэтмобиль и головоломка с поиском крошечного винтика по фотографии щебня

8 февраля: функциональный бэтмобиль и головоломка с поиском крошечного винтика по фотографии щебня

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

 

Возможно, пригодится зонт. Сегодня в Туле дождь со снегом, а температура воздуха будет +1 градус.

 

Вьетнамский архитектор Нгуен Дак Чунг вместе с командой инженеров и механиков объявили о создании первого в мире электрического Бэтмобиля в натуральную величину.

Прототипом послужил «Тумблер» из трилогии Кристофера Нолана. По словам Чунга, модель выбрали из-за утилитарного внедорожного дизайна и доступа к оригинальным чертежам.

Команда начала сборку со стального каркаса, а затем перешла к созданию броневых панелей, формирующих корпус. Во время работы были задействованы десятки материалов: от АБС-пластика до углеродного волокна. Некоторые детали изготавливали вручную, другие — печатали на 3D-принтере.

В основе конструкции лежит электродвигатель с литий-ионным аккумулятором. При общей массе в 600 кг Бэтмобиль развивает скорость до 105 км/ч. Чунг называет его «полнофункциональным тактическим транспортным средством».

Инженеры также предусмотрели автоматическую коробку передач, гидравлические двери с дистанционным управлением, пассажирское место и систему из мониторов и камер для 360-градусного обзора во время движения.

Электромобиль представили на выставке VAN DARYL во вьетнамском Хошимине. Судя по официальному сайту, его можно приобрести, однако точная стоимость не раскрывается.

 

Сегодня слушаем Aurora «A Temporary High».

 

Пользователь Reddit в разделе r/mildlyinfuriating («Немного раздражает») пожаловался на то, что уронил на камни винтик, который нужен ему, чтобы починить кран. В комментариях обнаружили пропажу за несколько минут — и указали автору поста, где конкретно искать винтик.

А вы сможете найти?

«Как здорово, что сейчас человек может волшебным образом запечатлеть момент реальности и мгновенно поделиться им с другими людьми, находящимися на огромных расстояниях, чтобы получить помощь в решении проблемы. Почти мгновенная связь между людьми просто невероятна», — отметил один из комментаторов.

Ладно, это почти невозможно. Вот вам подсказка.

 

Есть порода котов, которую одни обожают, а другие ненавидят. И мы сейчас говорим о сфинксах. Вид этих лысых кошек с обилием морщинок, большими ушами и бездонными глазами не оставляет равнодушными. Они словно бы прилетели к нам с какой-нибудь другой планеты. Мы собрали для вас подборку их милых и забавных фотографий.

Хорошего дня и внеземного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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