9 февраля: иллюзия пятиэтажки на пятиэтажке и короткий ролик о шарике от 40 мультипликаторов

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Все совсем серое. Сегодня в Туле будет пасмурная погода, а температура воздуха опустится до -2 градусов.

На стене панельного дома в Солнечнодольске нарисовали необычный мурал, который создает иллюзию продолжения панельной пятиэтажки. Автором проекта выступил художник Shozy, поучаствовавший в фестивале «Культурный код».

На стенах в углу жилого дома, где нет окон, Данила Шмелев нарисовал копию панельки, архитектура которой нарушает законы физики — одна часть как будто выступает из фасада здания, а другая будто парит в воздухе.

«В России мы так привыкли к архитектуре панельных домов, наши глаза настолько затуманены, что об эстетике не может быть и речи. Своей работой я хочу сосредоточить внимание зрителя на знакомом пейзаже и показать его с необычной стороны», — рассказал о задумке художник изданию «Проект Россия».

Идея, которую удалось воплотить в Солнечнодольске, у Шмелева появилась два с половиной года назад. Он предлагал создать фреску и в других городах, но везде получал отказ, пока его не поддержали организаторы фестиваля. «Местные жители сыты панельными домами и скорее всего не оценили бы образ», — сказал художник.

Мурал-«обманку» Шмелев создавал 12 дней. В заметке «Проекта Россия» обращают внимание на кондиционер, одиноко висящий на голой стене, который после работы художника стал неотличим от его нарисованных копий.

Сегодня слушаем Miss Kittin & The Hacker - «Ostbahnhof».

Аниматора Нейтана Боуи создал проект под названием Pass the Ball («Передай мяч»). Нейтан решил создать видео, над которым бы работали аниматоры со всего мира, причем в тесном сотрудничестве друг с другом.

В своем инстаграм-аккаунте Боуи написал, что идея к нему пришла много лет назад. На ее реализацию ушло 40 месяцев. В итоге получилась короткометражка на две с половиной минуты, посвященная судьбе нарисованного мяча.

Каждый из 40 художников отрисовывал трехсекундную анимацию с мячом в главной роли и передавал эстафету коллеге из другой страны, которому предстояло закономерно продолжить историю. При этом никто не жертвовал собственным стилем, видением и фантазией. По ходу дела мяч видоизменяется до неузнаваемости, перемещается из вполне себе реальных условий в абстрактные миры, мимикрирует под другие предметы и много чего еще.

Начинается все вполне прозаично: пальцы-ноги пинают мяч и запускают процесс его превращения. За две с половиной минуты красный шарик оказывается на орбите в окружении планет, становится клубком ниток, головкой спички, помидором, забавной мордашкой, чьей-то пищей и зрачком глаза, он сгорает, шлепается на пол, катается по игровым мирам и летает в космосе, попадает в руки повару и персонажу из аниме, в ноги футболисту и на клюшку гольфисту.

В общем, залипательное зрелище. В Vimeo ролик посмотрели уже почти 60 тысяч раз. В YouTube и Instagram он менее популярен, но вызывает не меньший восторг.

Бывают такие животные, с которыми так и хочется сфотографироваться. При одном взгляде на своих питомцев или даже диких животных руки людей так и тянутся за телефоном, чтобы сделать милый совместный снимок на память. Но не стоит радоваться раньше времени — некоторые зверушки явно не умеют вести себя как профессиональные модели, а значит фото с их участием могут получиться немного провальными. Но некоторым это даже идёт!

Хорошего дня и животного настроения!