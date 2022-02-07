7 февраля: альпака разъезжает в московском метро и университетский курс по творчеству Тейлор Свифт

Доброе утро, страна! Надеюсь, вы успели отдохнуть за выходные и соскучиться по хорошим новостям. Потому что мы уже собрали для вас самые свежие известия для поднятия боевого духа. Поехали!

Уже теплее! Сегодня в Туле пройдет небольшой снег, а температура воздуха опустится до -2 градусов.

Поезд на Кольцевой линии ненадолго превратился в контактный зоопарк. По нескольким телеграм-каналам распространилось милое видео с альпака. На одном из них, опубликованном в «Новостях Москвы», мягкое копытное с модельной внешностью неспешно идет по вагону метро, обнюхивает людей и дает себя погладить. Пассажиры с удивлением наблюдают.

На другом видео альпака уже на станции «Краснопресненская». Она сначала вприпрыжку бежит по платформе, а затем выходит в общий зал и собирается покидать подземку, как будто ехала по кольцу в зоопарк. Рядом с животным находятся несколько сопровождающих.

В комментариях поднялся традиционный спор на тему «лама или альпака» (все-таки альпака). Многие поинтересовались, как животное пропустили через турникеты, если по правилам метрополитена провоз запрещен, и как альпака спускалась по эскалатору.

На последний вопрос позже был дан ответ — самой хозяйкой. Она опубликовала видео, как вместе с Гришей (так зовут животное) спускается в подземку на станции «Белорусская.

«Личный питомец руководителя Царского цирка Анны Кранц принял участие в акции "Плюшевые эмоции для сотрудников метрополитена"», — написала владелица животного в телеграме. В департаменте транспорта объяснили, что сотрудница метро пожалела животное и пропустила его с владельцами через турникеты, хотя правила запрещают это делать.

RHCP возвращаются! Сегодня послушаем первую песню с нового альбома легендарной группы под названием «Black Summer».

Тейлор Свифт без сомнений можно назвать одной из самых популярных исполнительниц нашего времени. У нее много наград, среди них 11 «Грэмми», «Эмми», 34 American Music Awards и 23 Billboard Music Awards. За свою музыкальную карьеру артистка успела выпустить девять студийных альбомов и многочисленные синглы. Теперь все это будут изучать не только музыкальные критики и фанаты певицы, но и студенты американского университета.

В этом году в Институте звукозаписи Клайва Дэвиса запустили первый в истории курс по творчеству Тейлор Свифт. Как пишет Variety, программа стартовала 26 января и продлится до 9 марта, ведет его Бриттани Спанос, которая также является автором журнала Rolling Stone.

В рамках этой программы преподавательница будет рассказывать об эволюции творчества Тейлор Свифт, биографии певицы, наследии авторов песен в стиле поп и кантри, а также о вопросах расы и гендера с современной музыкальный индустрии. Сотрудники института пригласили и саму певицу провести лекцию, но ответа пока не получили.

«В процессе обучения мы будем анализировать образы молодых девушек в поп-музыке, фандом, медиаисследования и другие вопросы, которые связаны с образом Свифт и образами тех, кто предшествовал и сменил ее. Мы также рассмотрим такие темы, как авторское право и право собственности, американский национализм и влияние соцсетей на индустрию поп-музыки», — говорится в описании курса.

Спанос планирует через образ конкретной певицы дать студентам представление о современной музыке и ее актуальных вопросах.

Если бы проходил конкурс на самое наглое существо в мире, то в нём явно победили бы коты. Этим пушистым негодяям точно не занимать уверенности в том, что всё вокруг принадлежит им. Поэтому они частенько занимают лежанки собак и ни капельки в этом не раскаиваются. Смотрите сами!

Хорошего дня и важного настроения!