  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 29 августа: «Креативный сок»и сердечный привет от Солнца - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
29 августа: «Креативный сок»и сердечный привет от Солнца

29 августа: «Креативный сок»и сердечный привет от Солнца

Доброе утро! Начинаем день с порции хороших новостей. Поехали!

Все еще очень тепло! Сегодня в Туле солнечно а, воздух прогреется до +28 градусов.

Британская компания Office of Overview представила свою новую разработку - "Сок креатива", специальный пивной напиток с содержанием алкоголя всего в 2,1%. Продавцы уверяют, что такой микродозинг во время работы запустит творческий процесс и поможет повысить продуктивность сотрудников.

По словам создателей, "Сок креатива" можно безопасно употреблять прямо на рабочем месте, не опасаясь негативных последствий для трудоспособности. Напиток позиционируется как альтернатива кофе или чаю, способная вдохновить на новые идеи и креативные решения.

Начинаем день вместе с Have Love, Will Travel - The Sonics.

Позавчера на видимой стороне солнечного диска была зафиксирована необычная группа солнечных пятен под номером 3792. Одно из пятен поразило ученых своей уникальной формой - оно напоминало очертания сердца и было размером с нашу планету Земля.

Такие формы солнечных пятен встречаются крайне редко. Обычно пятна имеют круглую или овальную форму. Но в данном случае сложилась уникальная ситуация, когда магнитные поля на поверхности Солнца сформировали пятно в виде всемирного символа любви - сердца.

Специалисты отмечают, что подобные явления могут иметь важное значение для понимания процессов, происходящих на Солнце. Наблюдение за эволюцией этой необычной группы пятен может пролить свет на механизмы образования солнечных пятен и их влияние на космическую погоду.

Недавно в России прошел фестиваль «Кастом Weekend 2024», на котором были представлены поистине уникальные и экстравагантные тюнинг-проекты классических советских автомобилей, а также других культовых моделей прошлого.

Эстетичного настроения!

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 06:00 0
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
28 августа: прыжок с парашютом в 102 года и гибкие колеса
28 августа: прыжок с парашютом в 102 года и гибкие колеса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.