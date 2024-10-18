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Утро в Туле
18 октября: пивная ванна и бездомный пес на вершине пирамиды

18 октября: пивная ванна и бездомный пес на вершине пирамиды

Доброе утро! Выходные уже на пороге, поэтому самое время заряжаться позитивом и читаем только самые хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +7 градусов. В субботу сохранится похожая погода, а в воскресенье пройдет небольшой дождь и до +9 градусов.

В Орландо, штат Флорида, открылось новое спа, где можно насладиться купанием в пивной ванной. Это заведение предлагает уникальную возможность расслабиться, потянувшись к бокалу пенного напитка вместе с другом.

Интерьер заведения оформлен в уютном и расслабляющем стиле, создавая атмосферу уюта и спокойствия. Каждая ванна оборудована специальными системами для поддержания оптимальной температуры и насыщенности пивом, что позволяет наслаждаться процедурой в полной мере.

Как утверждают владельцы заведения, вы сможете вести непринужденные беседы и чокаться, находясь в разных ваннах. А такой отдых может стать отличным способом провести время и расслабиться в компании друзей. 

Встречаем пятницу вместе с Michael Jackson - Smooth Criminal.

Парапланерист Алекс Ланг запечатлел необычное зрелище во время полета над Великой пирамидой (Хеопса) в Гизе: на вершине древнего сооружения оказалась собака.

На кадрах видно, как собака, вероятно, увлеченная игрой с птицами, добралась до высоты почти 140 метров — это сопоставимо с 40-этажным зданием. Пользователи в комментариях сравнивают её с Анубисом, древнеегипетским богом, защитником гробниц.

Многие задаются вопросом о том, как собака вернулась на землю. Высота блоков на нижних уровнях пирамиды составляет от 1 до 1,5 метров, а на верхних — 0,5 метров. Однако на следующий день друг Алекса, парапланерист Маршалл Мошер, подтвердил, что собака успешно спустилась на землю.

  

           В нашем мире, где настроение может меняться за считанные секунды, котики – настоящие мастера поднятия духа! Никто не умеет так быстро развеселить, как эти пушистые комки счастья. А если добавить к этому смешные фотографии с их забавными выходками, то улыбка гарантирована!

Забавного настроения!

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