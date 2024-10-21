21 октября: куртка с четырьмя рукавами и Хэппи Мил по-русски

Доброе утро! Новый день, новая неделя, новая порция духоподъемных новостей.

Тепло и солнечно. Сегодня в Туле малооблачно, а температура воздуха прогреется +14 градусов.

Нью-йоркский дизайнер представил инновационную куртку под брендом 2200cc, оснащенную двумя силиконовыми руками, которые можно фиксировать в различных положениях, обеспечивая создание уникальных образов.

Данная коллекция уже привлекла внимание модных критиков и ценителей искусства, подчеркивая, что мода — это не просто одежда, а способ общения и самовыражения.

Сегодня заряжаемся на день вместе с Snow Patrol - Open Your Eyes.

В России представили концепт Хэппи Мила под названием «Опер Бокс», который стал ответом от агентства Narratorsна коллаборацию Мака с легендарным сериалом «Друзья». Внутри этой оригинальной версии можно найти мини-игрушки с изображениями культовых персонажей из сериала «Улицы разбитых фонарей».

Каждый бокс «включает» в себя одну фигурку из таких знаковых героев, как Ларин, Дукалис, Соловец, Мухомор, Казанова и Волков.

Купили бы такой бокс себе?

Каждый свитер — это не просто одежда, а настоящая модная находка, которая подчеркивает индивидуальность каждого котика. От ярких узоров до забавных принтов — эти наряды не только согревают, но и вызывают улыбку!

Теплого настроения!