25 декабря: Хоровод тысячи снегурочек и мантия-невидимка из Гарри Поттера стала реальностью

Доброе утро! До Нового года осталось 7 дней. Год подходит к концу и тут же возникает вопрос: " Успели ли вы выполнить все свои дела, которые хотели сделать в этом году?" Делитесь в комментариях и читайте хорошие новости!
Все как и было. Сегодня в Туле ожидается небольшой снег, а температура воздуха составит -2 градуса.
На днях в кемеровском спорткомплексе “Кузбасс-Арена” прошел самый массовый хоровод Снегурочек, занесенный в Книгу рекордов России.В хороводе приняли участие более 1070 снегурочек из разных регионов, собравшихся вокруг крупнейших спортивных объектов за Уралом.
Официальным регистратором “Рекордов России” было зафиксировано это достижение. Так хоровод начался у Ледового Дворца “Кузбасс” и закончился у главного входа в “Кузбасс-Арену”. В хороводе принимали участие люди разных возрастов: от детей до пенсионеров, включая работников культуры. Самой старшей снегурочкой была Зоя Плотникова, которой исполнилось 101 год, она пришла на мероприятие со своей правнучкой Лизой и внучкой Анастасией.
После установления рекорда, были объявлены победители Первого Всекузбасского конкурса снегурочек. Победительницей конкурса была признана Анастасия Полухина из Топкинского района Кузбасса.
Эту неделю настраиваемся на праздничное настроение. сегодня слушаем ABBA - Happy New Year.
Мантия-невидимка из популярной серии книг о Гарри Поттере, стала реальностью и уже привлекла внимание многих поклонников. Как оказалось, теперь есть возможность использовать специальное приложение и мантию для съемки видео. Этот комплект позволяет создавать реалистичные эффекты невидимости прямо на вашем смартфоне.
Это приложение представляет собой своего рода гринскрин - технологию, которая используется для создания специальных эффектов на видео. Теперь любой желающий может почувствовать себя настоящим волшебником и использовать магию вне Хогвартса, создавая удивительные видеоматериалы.
В общем, это новшество открывает перед нами новые горизонты и возможности для творчества. Кто знает, какие еще магические предметы и явления станут реальными в будущем?
Зимние игры и развлечения приносят особое удовольствие как для людей, так и для собак, ведь они позволяют нам забыть о холоде и насладиться общением друг с другом.
Активного настроения!