25 декабря: Хоровод тысячи снегурочек и мантия-невидимка из Гарри Поттера стала реальностью

Доброе утро! До Нового года осталось 7 дней. Год подходит к концу и тут же возникает вопрос: " Успели ли вы выполнить все свои дела, которые хотели сделать в этом году?" Делитесь в комментариях и читайте хорошие новости!

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Все как и было. Сегодня в Туле ожидается небольшой снег, а температура воздуха составит -2 градуса.

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На днях в кемеровском спорткомплексе “Кузбасс-Арена” прошел самый массовый хоровод Снегурочек, занесенный в Книгу рекордов России.В хороводе приняли участие более 1070 снегурочек из разных регионов, собравшихся вокруг крупнейших спортивных объектов за Уралом.

Официальным регистратором “Рекордов России” было зафиксировано это достижение. Так хоровод начался у Ледового Дворца “Кузбасс” и закончился у главного входа в “Кузбасс-Арену”. В хороводе принимали участие люди разных возрастов: от детей до пенсионеров, включая работников культуры. Самой старшей снегурочкой была Зоя Плотникова, которой исполнилось 101 год, она пришла на мероприятие со своей правнучкой Лизой и внучкой Анастасией.

После установления рекорда, были объявлены победители Первого Всекузбасского конкурса снегурочек. Победительницей конкурса была признана Анастасия Полухина из Топкинского района Кузбасса.

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Эту неделю настраиваемся на праздничное настроение. сегодня слушаем ABBA - Happy New Year.

Мантия-невидимка из популярной серии книг о Гарри Поттере, стала реальностью и уже привлекла внимание многих поклонников. Как оказалось, теперь есть возможность использовать специальное приложение и мантию для съемки видео. Этот комплект позволяет создавать реалистичные эффекты невидимости прямо на вашем смартфоне.

Это приложение представляет собой своего рода гринскрин - технологию, которая используется для создания специальных эффектов на видео. Теперь любой желающий может почувствовать себя настоящим волшебником и использовать магию вне Хогвартса, создавая удивительные видеоматериалы.

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В общем, это новшество открывает перед нами новые горизонты и возможности для творчества. Кто знает, какие еще магические предметы и явления станут реальными в будущем?

Зимние игры и развлечения приносят особое удовольствие как для людей, так и для собак, ведь они позволяют нам забыть о холоде и насладиться общением друг с другом.

Активного настроения!