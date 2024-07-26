26 июля: бутылка желтого вина и «Песни горизонта»

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Прогноз погоды на выходные: в Туле с пятницы по воскресенье ожидается облачная погода. А максимальная температура воздуха составит до +28 градусов.

Китайские ученые обнаружили во время раскопок гробницы династии Цинь в провинции Шэньси бронзовую бутылку, в которой находился алкогольный напиток возрастом 2300 лет. Анализ жидкости показал, что она прошла процесс ферментации, включающий приготовление закваски на основе пшеницы, ячменя, риса и других компонентов.

Двое ученых решились попробовать этот древний напиток и обнаружили, что он имеет сходство с традиционным китайским хуанцзю, или "желтым вином", которое производится из зерновых культур посредством ферментации.

Это уникальное открытие предоставляет ценную возможность для изучения древних традиций виноделия в Китае. Оно проливает свет на технологии и ингредиенты, использовавшиеся в производстве алкогольных напитков более двух тысячелетий назад.

Сегодня слушаем TWINSICK, BADVIBES - California Baby.

Вдохновлённый естественными изгибами деревьев, домов и гор, художник Вернер де Валк разработал уникальную систему, позволяющую превращать ландшафт в музыкальную партитуру. Его программа использует вертикальные линии, каждая из которых соответствует отдельному музыкальному инструменту. Эти линии считывают неровности рельефа, интерпретируя их как высокие и низкие ноты.

Таким образом, де Валк создаёт "Песни горизонта" - завораживающие композиции, в которых природные формы и изгибы местности трансформируются в мелодичные звуки. Этот инновационный подход позволяет художнику раскрыть скрытую музыкальность ландшафта, превращая привычные пейзажи в уникальные музыкальные произведения.

Проект де Валка демонстрирует, как творческое переосмысление окружающего мира может открыть новые грани восприятия и вдохновить на создание поистине завораживающего искусства.

Каждый раз, когда мы уходим на работу, нас охватывает зависть к нашим домашним животным. Они могут продолжать нежиться на диване, сладко спать и наслаждаться беззаботной жизнью, в то время как мы погружаемся в рутину и заботы. Их мир полон простых радостей — солнечных лучей, мягких подушек и тихих часов отдыха. В такие моменты хочется оставить все дела и просто провести день с любимцем, наслаждаясь теми же простыми удовольствиями.

Беззаботного настроения!