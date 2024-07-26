  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 26 июля: бутылка желтого вина и «Песни горизонта» - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
26 июля: бутылка желтого вина и «Песни горизонта»

26 июля: бутылка желтого вина и «Песни горизонта»

Доброе утро! Радуемся долгожданной пятнице, планируем уикенд и не забываем читать только самые хороши новости. Поехали!

Прогноз погоды на выходные: в Туле с пятницы по воскресенье ожидается облачная погода. А максимальная температура воздуха составит до +28 градусов. 

Китайские ученые обнаружили во время раскопок гробницы династии Цинь в провинции Шэньси бронзовую бутылку, в которой находился алкогольный напиток возрастом 2300 лет. Анализ жидкости показал, что она прошла процесс ферментации, включающий приготовление закваски на основе пшеницы, ячменя, риса и других компонентов. 

Двое ученых решились попробовать этот древний напиток и обнаружили, что он имеет сходство с традиционным китайским хуанцзю, или "желтым вином", которое производится из зерновых культур посредством ферментации. 

Это уникальное открытие предоставляет ценную возможность для изучения древних традиций виноделия в Китае. Оно проливает свет на технологии и ингредиенты, использовавшиеся в производстве алкогольных напитков более двух тысячелетий назад.

Сегодня слушаем TWINSICK, BADVIBES - California Baby.

Вдохновлённый естественными изгибами деревьев, домов и гор, художник Вернер де Валк разработал уникальную систему, позволяющую превращать ландшафт в музыкальную партитуру. Его программа использует вертикальные линии, каждая из которых соответствует отдельному музыкальному инструменту. Эти линии считывают неровности рельефа, интерпретируя их как высокие и низкие ноты.

Таким образом, де Валк создаёт "Песни горизонта" - завораживающие композиции, в которых природные формы и изгибы местности трансформируются в мелодичные звуки. Этот инновационный подход позволяет художнику раскрыть скрытую музыкальность ландшафта, превращая привычные пейзажи в уникальные музыкальные произведения.

Проект де Валка демонстрирует, как творческое переосмысление окружающего мира может открыть новые грани восприятия и вдохновить на создание поистине завораживающего искусства.

Каждый раз, когда мы уходим на работу, нас охватывает зависть к нашим домашним животным. Они могут продолжать нежиться на диване, сладко спать и наслаждаться беззаботной жизнью, в то время как мы погружаемся в рутину и заботы. Их мир полон простых радостей — солнечных лучей, мягких подушек и тихих часов отдыха. В такие моменты хочется оставить все дела и просто провести день с любимцем, наслаждаясь теми же простыми удовольствиями.

Беззаботного настроения!

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 06:00 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
25 июля: объявление о продаже НЛО и секретные рецепты от бабушек
25 июля: объявление о продаже НЛО и секретные рецепты от бабушек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.