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Утро в Туле
22 июля: козы королевских кровей и коллаборация, которая покорит морские глубины

22 июля: козы королевских кровей и коллаборация, которая покорит морские глубины

Доброе утро! Понедельник – день тяжелый, поэтому надо начинать его правильно: порция крепкого кофе и немного хороших новостей. Поехали!

Жара отошла. Сегодня в Туле ожидается дождь с грозой, а температура воздуха составит до +25 градусов.

Король Карл III присвоил королевский титул редкой породе коз с острова Гернси. Теперь они будут известны по всему миру как Королевские золотые гернсийские козы. 

Эти животные, тесно связанные с островом Гернси, внесены в список пород, находящихся под угрозой исчезновения. Их считают дружелюбными и послушными, а также известными производством высококачественного молока.

Кристофер Прайс, исполнительный директор Фонда выживания редких пород, отметил, что этот королевский титул является признанием исторического значения породы и ее ценности для биоразнообразия. Он также добавил, что эти козы "очень разборчивы в еде, и их выпас может приносить существенную пользу окружающей среде". 

Сегодня слушаем Lou Bega - I Got a Girl.

Британский бренд Spinnaker объединился с Nickelodeon и выпустил коллекцию часов с героями культового мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Первыми героями, которые появились на циферблатах часов, стали Спанч Боб, Патрик, Сквидвард и мистер Крабс.

Коллекция основана на модели Spinnaker Hass Automatic, которая известна своей водонепроницаемостью до 300 метров. Часы также оснащены автоматическим механизмом с функцией отображения даты. А их корпус выполнен из стали и имеет диаметр 43 мм. В комплекте с часами идут два ремешка: браслет и силиконовый.

Цена этого стильного аксессуара составляет 39 000 рублей.

Когда мы смотрим на небо, часто наше внимание привлекают причудливые и изменчивые облака. Одними из наиболее интригующих и загадочных видов являются облака Асператус. Эти облака, которые также можно назвать "перистыми", отличаются своей уникальной структурой и способностью создавать поистине завораживающее зрелище.

Нереального настроения!

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