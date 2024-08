28 августа: прыжок с парашютом в 102 года и гибкие колеса

Доброе утро! Просыпаемся, взбодряемся и не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле пасмурно, а температура воздуха днем составит до +30 градусов.

Жительница Великобритании Манетт Бейли, которой недавно исполнилось 102 года, совершила прыжок с парашютом, став самой пожилой парашютисткой в стране. Этот смелый поступок она приурочила к своему дню рождения, а также использовала его для сбора средств на благотворительность.

Примечательно, что два года назад, отмечая свое 100-летие, Бейли уже проявила себя как любительница острых ощущений - она прокатилась на скоростном Ferrari. Своими необычными поступками женщина доказывает, что возраст - это всего лишь цифра, и в любом возрасте можно вести активный образ жизни и реализовывать свои мечты.

Своим примером Манетт Бейли вдохновляет окружающих не бояться пробовать новое и не сдаваться перед жизненными трудностями. Ее рекорд парашютного прыжка в 102 года стал настоящим подвигом, который войдет в историю Великобритании.

Сегодня слушаем I DONT KNOW HOW BUT THEY FOUND ME - Do It All The Time.

Корейская исследовательская группа, вдохновленная поверхностным натяжением воды, разработала концепцию регулируемого колеса. Заключается она в технологии, которая позволяет колесам изменять свою форму в реальном времени, что способствует эффективному преодолению высоких препятствий. Ожидается, что новая технология будет полезна для создания более адаптивных инвалидных колясок и различных мобильных роботов.

В ходе испытаний прототипа удалось успешно преодолевать крупные ступени и валуны неправильной формы, превышающие радиус колеса на 1,2 раза. Однако тестирование выявило несколько недостатков. Инвалидная коляска весом 120 килограммов сильно наклонялась, что может представлять угрозу безопасности пользователя. Также, мелкие частицы пыли и грязи попадали в "умную цепь", повреждая механизм. Разработчики планируют решить эти проблемы, чтобы подготовить технологию к коммерческому применению.

В рамках ежегодного конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE флагманский камерофон Huawei отправился в захватывающее путешествие на север. Алексей Дудин, известный фотограф и исследователь, запечатлел уникальные моменты ледяного мира, передавая красоту и величие арктического пейзажа.

Невероятного настроения!