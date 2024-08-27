27 августа: фармацевт выращивает огромную тыкву и коллекция мобильных телефонов

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Жительница Сясьстроя Марина, по профессии фармацевт, увлекается садоводством и в этом году решила поэкспериментировать с выращиванием гигантской тыквы. Семечку для необычного эксперимента она приобрела у известного селекционера Александра Чусова на выставке в московском Аптекарском огороде и посадила в середине мая.

Тыква Марины растет буквально на глазах, прибавляя в весе несколько килограммов в день. Сейчас ее вес уже превысил 300 кг, и она продолжает набирать размеры. Чтобы обеспечить плоду максимально благоприятные условия, семья Марины тщательно ухаживает за ним: удобряет куриным пометом и специальными средствами, ежедневно убирает мелкие завязи, защищает от жары, дождей и холода.

Фармацевт надеется, что ее гигантская тыква благополучно доживет до октября, когда и будет готова к сбору урожая. Этот необычный эксперимент приносит Марине не только удовольствие, но и гордость за свое садоводческое мастерство.

Сегодня слушаем Lemaitre - Closer ft. Jennie A.

Венс Палау Фернандес из Барселоны установил мировой рекорд, собрав впечатляющую коллекцию из 3615 мобильных телефонов, о чем сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Увлечение сотовыми телефонами началось у Фернандеса в 1999 году, когда он получил в подарок свой первый телефон — серый Nokia 3210. В 2008 году он решил целенаправленно коллекционировать модели Nokia, так как у него появилась возможность заниматься этим увлечением.

С течением времени коллекция значительно увеличилась, и телефоны начали занимать не только витрину, но и целую комнату. К 2018 году у него уже было 700 различных моделей Nokia.

Позже Венс расширил свои интересы и стал собирать мобильные телефоны других брендов, таких как Siemens, NEC, Motorola, Blackberry, Samsung, HTC, Apple и многие другие, включая редкие экземпляры. В результате его коллекция достигла 3615 единиц, что и принесло ему мировой рекорд.



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Милого настроения!