7 октября: неожиданный союз в стакане и чипсовая мода

Доброе утро! Вырываемся из теплого одеяла и врываемся в новую рабочую неделю. Поехали!

Не забываем надеть резиновые сапоги. Сегодня в Туле ожидается небольшой дождь, а температура воздуха составит до +19 градусов.

Кола с луком - неожиданное, но захватывающее гастрономическое открытие среди молодого поколения. Дегустаторы в восторге от этого необычного «коктейля», который сочетает в себе сладость колы и легкую пряность лука.

Оказывается, добавление тонко нарезанного лука в газированный напиток создает. как говорят, поистине уникальный вкус, где сладость колы искусно перекрывается ароматной остротой лука.

Несмотря на кажущуюся странность сочетания, кола с луком уже успела стать настоящим хитом среди молодежи, дарящим ощущение свежести и легкой пикантности. Этот необычный напиток определенно стоит попробовать всем, кто ищет новые вкусовые ощущения.

Сегодня в наушниках Cage The Elephant - Cold Cold Cold.

Больше года назад Balenciaga выпустила сумочку в виде пакета чипсов Lays за $1700. А уже сейчас модный дом продолжает эту концепцию, представив новую линейку аксессуаров, вдохновленных любимым всеми снеком. В этом году Balenciaga выпустила стильные кошельки, дизайн которых полностью повторяет фирменную упаковку чипсов Lays.

Теперь любители модной чипсовой эстетики могут положить свой кошелек в стиле пачки чипсов в сумку, выполненную в форме пакета из-под любимого лакомства. Похоже, что Balenciaga нашла свою фирменную "фишку" и продолжает экспериментировать с ней, предлагая все новые и новые аксессуары в стиле культового снека.

Дизайнеры представили уникальные «душегрейки» для жителей Москвы, вдохновленные куполами храма Василия Блаженного.

Красивого настроения!