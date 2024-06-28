28 июня: Деревянный автомобиль-монстр и платье, связанное за три дня

Доброе утро! Какие планы на выходные? Делитесь в комментариях, а еще обязательно читайте только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +26 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь, а температура воздуха поднимется до 29 градусов. В воскресенье опять мокро и уже до +31 градуса.

Чыонг Ван Дао, талантливый инженер и мастер по дереву из Вьетнама, поразил воображение всех своим последним творением - деревянным автомобилем-монстром. Вдохновленный фантазией нейросети, Чыонг решил создать нечто поистине уникальное.

Этот впечатляющий экземпляр не только поражает своим потрясающим дизайном, но и способен передвигаться благодаря сложной системе рычажных механизмов и зубчатого привода. Чыонг с гордостью демонстрирует, как его творение с легкостью передвигается по дороге, вызывая восторг и изумление у всех, кто его видит.

Хотя этот деревянный автомобиль-монстр является единичным экземпляром, он стал настоящим воплощением творческого гения Чыонга Ван Дао. А дети Чыонга в восторге от этого необычного транспортного средства.

Встречаем пятницу вместе с Hozier - Too Sweet.

Жительница Лагоса, Чидинма Модупе Окафор, установила новый мировой рекорд по непрерывному вязанию крючком, создав за 72 часа эффектное белое платье.

Следуя строгим правилам, рукодельница могла позволить себе лишь короткие 5-минутные перерывы каждый час, чтобы поесть, сходить в туалет или переодеться. Важным условием было также постоянное наличие под рукой следующего клубка ниток, чтобы не тратить драгоценное время на поиски.

Теперь Чидинма может по праву гордиться собой. Она не только доказала миру свою выдержку и мастерство, но и создала уникальное платье, которое станет символом ее невероятного достижения.

Порой кажется, что реальность преподносит нам неожиданные сюрпризы, словно желая напомнить, что наш мир гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Загадочные совпадения заставляют нас задуматься о природе реальности и о том, что может находиться за пределами нашего понимания.

Одни объясняют такие ситуации вмешательством высших сил, другие - случайным стечением обстоятельств. Но, независимо от интерпретации, эти необычные моменты пробуждают в нас чувство удивления и любопытства к тому, что нас окружает. Они напоминают, что в нашей повседневной жизни может скрываться нечто большее, чем мы способны воспринять.

Интересного настроения!