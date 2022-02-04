4 февраля: болельщица пожертвовала iPhone ради победы хоккейной команды и молот Тора из Lego

Доброе утро! Долгожданная пятница уже на пороге. А мы собрали для вас последнюю подборку хороших новостей на этой неделе. Наслаждайтесь и не забудьте хорошенько отдохнуть!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле небольшой снег и до -6 градусов. В субботу ожидаем сильное похолодание до -10 градусов. А в воскресенье столбики термометров задержатся на отметке в -3 градуса.

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» провёл очередной матч НХЛ. Хотя команда проиграла, настроение по крайней мере одной болельщицы едва ли было испорчено — ведь клуб признал её вклад в победу «Кэпиталз» двухмесячной давности, когда девушка помогла игроку достать застрявшую в защитном экране клюшку.

Тот матч состоялся ещё 7 декабря — «Кэпиталз» обыграли «Анахайм Дакс» со счётом 4:3. В одном из игровых эпизодов нападающего хозяев Тома Уилсона толкнули в борт, а его клюшка попала прямо в стык между панелями, которые защищают зрителей. Уилсон не смог вытащить снаряд самостоятельно и уехал без него, а девушка по имени Кэролайн Маккейн решила помочь — и выбила клюшку своим телефоном, будто молотком.

Маккейн поделилась видео этой сцены в твиттере, и за несколько дней пост разошёлся в соцсети. Десятки болельщиков хвалили девушку за самоотверженность и благодарили за «решающие действия в важной игре». Многие недоумевали, почему в качестве инструмента болельщица использовала телефон, а другие предлагали Уилсону оплатить ей ремонт или связь до конца сезона.

Как выяснилось позже, в процессе девушка действительно разбила экран своего седьмого айфона. «Кэпиталз» не оставили ситуацию без внимания и, хоть и с опозданием, но поблагодарили Маккейн лично. Перед матчем 3 февраля представители клуба подарили ей последнюю модель айфона, а заодно именной свитер и клюшку, подписанную Уилсоном.

Сегодня послушаем рок-группу Yard Act и их трек «Payday».

Как известно, из Lego можно собрать все что угодно. Это давно доказали поклонники конструктора. Дизайнеры компании решили продолжить выпуск коллекции атрибутов героев вселенной Marvel. Теперь Lego представила набор с молотом Тора в его реальную величину.

Полюбоваться на оружие воина можно на официальном сайте компании. Новый набор Lego посвятила «Саге Бесконечности», связывающей супергеройские фильмы Marvel между собой. Компания подчеркнула, что модель молота Тора разработана для взрослых поклонников киновселенной.

Мало того, что конструктор содержит практически 1000 элементов, так еще и высота молота в собранном виде составляет полметра, а ширина — 29 сантиметров. Разрушительное оружие удерживает подставка из все тех же деталей Lego. Дизайнеры также поместили на нее табличку с названием молота «Мьельнир» и логотипом саги.

Но и это еще не все — внутри молот не так прост, как кажется. За открывающейся дверцей в оружии Тора спрятаны маленькие Lego-копии перчатки бесконечности Таноса, куба Тессеракта, наделенного могущественной силой, и огня Одина. Не оставили набор с молотом Тора и без миниатюрной фигурки самого героя. Насладиться сборкой сложной конструкции можно будет уже меньше чем через месяц: набор появится в магазинах 1 марта 2022 года. Купить полноразмерный молот Lego предлагает за 99 долларов, что по текущему курсу составляет чуть больше 7500 рублей.

Многие владельцы домашних животных не могут перестать фотографировать своих питомцев, и неудивительно — ведь с ними можно сделать столько красивых и эффектных снимков. Не зря же пушистых моделей так любят размещать на разворотах календарей и заставках! Но вообще-то даже коты и собаки далеко не всегда отлично получаются на фотографиях — они очень даже способны состроить странную мордочку, принять нелепую позу или просто сделать что-то очень смешное. Вот, посмотрите!

Хорошего дня и эффектного настроения!