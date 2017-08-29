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Уличная мода
Елена Клысенко, 22 года

Елена Клысенко, 22 года

Сегодня в рубрике очень талантливая и прекрасная девушка. Лена не только любит шоппинг, но и шьёт одежду сама — она создала свой бренд EMELEN.

 

На Елене: обувь Шузетта, красные брюки, белая рубашка и красный пиджак — эти вещи один из образов коллекции EMELEN

 

Любимый аромат — линейка Givenchy.

Я в своём образе предпочитаю платья — в моем гардеробе их много. Любимого нет — каждое мне дорого по-своему .

Мода — это движение. Движение -это жизнь. Понять ритм жизни в мегаполисе или в малом городке можно по тому, как одеваются люди.

Стиль — это возможность показать себя и свое видение, мировоззрение.

Я живу своим городом, вдохновляюсь людьми, что меня окружают, и пытаюсь отразить их чувства в своей коллекции.

Каждый магазин одежды имеет свою линейку аксессуаров, имеет что-то своё, особенное. Поэтому я часто хожу по магазинам, чтобы найти именно ту изюминку, которая сможет подчеркнуть мои образы.

Мне сложно выбрать что-то одно из гардероба. Я дизайнер, и очень придираюсь к каждой детали. Мне важна каждая мелочь. Вещи, которые я делаю как детишки — от пуговицы вырастают до изящного платья. У нас с одеждой особый диалог.

Мой главный аксессуар — обувь. Всегда обращаю внимание на то, в чем обут человек, и даже могу понять по обуви, насколько продуман образ или какое у него настроение.

Макияж — это мое настроение, отношение к миру и какое настроение сегодня.

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Автор: Мария Тикунова, вчера, в 18:00 +14

«Уличная мода»

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