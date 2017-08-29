Елена Клысенко, 22 года
Сегодня в рубрике очень талантливая и прекрасная девушка. Лена не только любит шоппинг, но и шьёт одежду сама — она создала свой бренд EMELEN.
На Елене: обувь Шузетта, красные брюки, белая рубашка и красный пиджак — эти вещи один из образов коллекции EMELEN
Любимый аромат — линейка Givenchy.
Я в своём образе предпочитаю платья — в моем гардеробе их много. Любимого нет — каждое мне дорого по-своему .
Мода — это движение. Движение -это жизнь. Понять ритм жизни в мегаполисе или в малом городке можно по тому, как одеваются люди.
Стиль — это возможность показать себя и свое видение, мировоззрение.
Я живу своим городом, вдохновляюсь людьми, что меня окружают, и пытаюсь отразить их чувства в своей коллекции.
Каждый магазин одежды имеет свою линейку аксессуаров, имеет что-то своё, особенное. Поэтому я часто хожу по магазинам, чтобы найти именно ту изюминку, которая сможет подчеркнуть мои образы.
Мне сложно выбрать что-то одно из гардероба. Я дизайнер, и очень придираюсь к каждой детали. Мне важна каждая мелочь. Вещи, которые я делаю как детишки — от пуговицы вырастают до изящного платья. У нас с одеждой особый диалог.
Мой главный аксессуар — обувь. Всегда обращаю внимание на то, в чем обут человек, и даже могу понять по обуви, насколько продуман образ или какое у него настроение.
Макияж — это мое настроение, отношение к миру и какое настроение сегодня.