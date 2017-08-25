Валерия Фирсанова, 21 год

Лера — студентка Института права и управления ТулГУ. На наряды и косметику девушка зарабатывает самостоятельно, профессионально занимаясь визажем.

Кюлоты Asos, бра Zara, футболка-сетка River Island, рюкзак Asos, босоножки noname, кольцо Pandora.

Я выбираю одежду по настроению. Иногда бывает так, что не обновляю гардероб несколько месяцев, а иногда хожу в магазин на протяжении всей недели и покупаю вещи. То же самое происходит и в интернет-магазинах. Бывает, что только 1-2 вещи в корзине, а бывает, что скупаю все.

Я настоящий парфюм-маньяк! Дома очень большая коллекция ароматов. Конечно, все зависит от времени года и образа, который я подбираю. Но топ любимых: Gucci Guilty, Givenchy Ange ou Demon, Juicy Couture Viva la Juicy, Marc Jacobs Oh Lola (сейчас отдаю предпочтение им).

Мой стиль целиком и полностью состоит из крайностей, потому что я люблю простые и однотонные вещи, а иногда очень откровенные и яркие. Мне очень нравится мое осеннее пальто, оно классическое, и я чувствую себя в нем весьма утонченной особой, ну и для контраста — асимметричный комбинезон в этническом стиле.

С моей точки зрения, чувство стиля — очень важное качество в наше время. Это заключается не только в одежде, а как человек преподносит себя в том или ином наряде. На это смотреть куда интереснее. Иногда весьма блеклые и неинтересные вещи на определённых людях играют другими красками.

А мода… Я думаю, что сейчас за ней следят все, даже те, кто отрицает это.

Все-таки нужно подбирать какие-то модные вещи, учитывая многие факторы: фигуру, цветотип и другие аспекты, а не просто брать с прилавка модную вещь.

При подборе лука меня часто посещает вдохновение, в этом помогают фото медийных личностей, фильмы и блоги. Повсюду находишь и подчеркиваешь для себя интересные образы и вещи.

С выбором магазинов все достаточно просто: если дело касается тульских магазинов, то это стандартно: Zara, H&M, Bershka. Но чаще всего стараюсь заказывать вещи, ибо терпеть не могу ходить по магазинам: Asos, Forever21.

Не стоит забывать, что понятие «дорого» для всех своё. Что касается моего гардероба, то у меня есть пальто, сшитое на заказ за 35 000 рублей, и чёрные туфли за 19 000 рублей.

Я не особо люблю аксессуары на шее, очень редко ношу даже свой кулон. Постоянно надеваю только серебряное кольцо на протяжении уже 6 лет (можно считать его моим талисманом).

Чаще всего ношу джинсы или какие-либо другие штаны, потому что я так себя вижу, хотя стараюсь иногда отказываться от них и надевать юбки/платья. Очень люблю укороченные топы и накидки. На лето это мой выбор.

Макияж? Это мой главный фетиш! Многие предпочитают макияж nude, но я не могу отказаться от стрелок, ярких губ, контуринга. Макияж — это мое всё и важный атрибут в образе даже на каждый день!