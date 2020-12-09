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Уличная мода
Кристина Кочетова, 32 года

Кристина Кочетова, 32 года

Кристина Кочетова индивидуальный предприниматель, у нее есть собственная студия депиляции. А еще девушка активно ведет страничку в Instagram, где рассказывает о своей жизни и материнстве.

 

По магазинам хожу редко, но вот онлайн-шопинг частенько затягивает. Обожаю покупать платья, их в моем гардеробе больше всего. Жаль, что поводов надеть платье не так много.

Образ:

Куртка — Zara,
Джинсы — HM,
Ботинки — no name,
Шарф — no name,
Очки — Palaroid,
Свитер — House,
Сумка — Coccinelle.

Вещи в основном покупаю в ТРЦ «Макси» или онлайн на Wildberries. Любимая вещь — джинсы. Удобно и сочетается со многими предметами гардероба.

Аксессуары не люблю, но вот очки — моя слабость. Они важны в образе.

Любимый парфюм из последних — Kilian Crazy Hot.

Самая дорогая вещь в гардеробе — шуба. Самая неожиданная покупка — розовая кожаная жилетка.

Для меня мода — не больше, чем веяние времени. Я стараюсь придерживаться стиля Глэм-рок, но чаще выходит следовать гранжу. Любимых брендов нет, но я слежу за тенденциями и подбираю образы, изучая работы понравившихся стилистов.

 

В нашем блоге «Уличная мода» наконец-то появились новые лица! Но давайте будем относиться друг к другу с уважением. В комментариях запрещены оскорбления, их мы будем безжалостно удалять. Образ можно критиковать сколько угодно, а вот героя — нет.

Хотите стать героем «Уличной моды»? Пишите автору в личные сообщения или в соцсетях: ВКонтакте или Instagram.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 17:05 +5

«Уличная мода»

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