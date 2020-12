Кристина Кочетова, 32 года

Кристина Кочетова индивидуальный предприниматель, у нее есть собственная студия депиляции. А еще девушка активно ведет страничку в Instagram, где рассказывает о своей жизни и материнстве.

По магазинам хожу редко, но вот онлайн-шопинг частенько затягивает. Обожаю покупать платья, их в моем гардеробе больше всего. Жаль, что поводов надеть платье не так много.

Образ:

Куртка — Zara,

Джинсы — HM,

Ботинки — no name,

Шарф — no name,

Очки — Palaroid,

Свитер — House,

Сумка — Coccinelle.

Вещи в основном покупаю в ТРЦ «Макси» или онлайн на Wildberries. Любимая вещь — джинсы. Удобно и сочетается со многими предметами гардероба.

Аксессуары не люблю, но вот очки — моя слабость. Они важны в образе.

Любимый парфюм из последних — Kilian Crazy Hot.

Самая дорогая вещь в гардеробе — шуба. Самая неожиданная покупка — розовая кожаная жилетка.

Для меня мода — не больше, чем веяние времени. Я стараюсь придерживаться стиля Глэм-рок, но чаще выходит следовать гранжу. Любимых брендов нет, но я слежу за тенденциями и подбираю образы, изучая работы понравившихся стилистов.

